Красные указатели поворотов является основанием для штрафа

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Украинские автомобилисты не обращают внимания на то, какого цвета указатели поворотов их автомобилей. И зря. Компания "Дорожный адвокат" утверждает, что полиция может оштрафовать за "неуставной" цвет этих элементов.

Три года назад в нашей стране вступили в силу правила, согласно которым передние и задние указатели поворотов должны быть только желтого цвета. Кодекс про административные правонарушения предусматривает штраф в размере 425 грн за неправильные предупредительные сигналы. А указатели поворотов по ПДД как раз и являются предупредительными сигналами, передает NNS.

То есть если у вашего автомобиля указатели поворотов не желтого, а красного цвета, то правоохранители могут в любой момент вас оштрафовать. И суд с ними полностью согласится.

Между тем, по украинским дорогам ездит большое количество машин с "неуставными" указателями поворотов. Чаще всего это авто, которые были сделаны в США (или для американского рынка), ведь там красные указатели поворотов – норма. Кстати, в США разрешены эти элементы и желтого цвета.

Юристы рекомендуют проверить, какого цвета указатели поворотов на вашем автомобиле. И если они красного цвета, то лучше заменить их на те, которые имеют желтый цвет.

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