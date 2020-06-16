У Порошенка помер батько

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Помер Олексій Порошенко – батько п’ятого президента України Петра Порошенко, передає Українська правда, інформує NNS.

Про це йдеться в повідомленні від партії "Європейська солідарність" у Фейсбук.

"Сьогодні перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського та політичного діяча, Героя України, батька п’ятого президента України Олексія Івановича Порошенка. Все своє життя він присвятив служінню Україні, розвитку її економіки, дбав про людей", — сказано в повідомленні.

Партійці висловлюють співчуття Петру Порошенку, його дружині Марині та всім рідним і близьким з приводу тяжкої втрати.

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Як пише Укрінформ, учора ЗМІ повідомляли, що в Олексія Порошенка стався інсульт.

Довідково: Олексій Порошенко — Герой України, заслужений працівник сільського господарства. 11 червня 2020 року йому виповнилося 84 роки.