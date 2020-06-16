Олену Зеленську госпіталізували через коронавірус: що відомо

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Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізовано до лікарні в місті Києві. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку Офісу президента у Фейсбук.

Як відомо, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус.

«Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний», — йдеться в повідомленні ОП.

Зазначається, що дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.

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Також повідомляється, що проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Як повідомляє МОЗ, заданими Центру громадського здоров’я, станом на 16 червня в Україні підтверджено 32 476 випадків COVID-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.