Сайт ЗНО ліг у день пробного тестування: що відбувається і як виконати завдання

Завантажте мобільний додаток сайту

15 червня об 11:00 мало стартувало пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) онлайн. Його призначили замість скасованого пробного тестування. Але вступники масово не можуть пробитися на сайт. Про це NNS повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Нагадаємо, йдеться про перший іспит з української мови та літератури. Абітурієнти отримали можливість завантажити тестовий зошит з запитаннями та бланк відповідей. Потім треба все заповнити та завантажити відповіді в систему. З 17 червня абітурієнти матимуть змогу завантажити тестові завдання з інших обраних предметів.

Втім, одразу після 11:00 у понеділок 15 червня сайт перестав працювати. Користувачі в соцмережах - абітурієнти та їхні батьки - скаржаться, що завантажити нічого неможливо. В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили ситуацію

За словами заступниці директора центру Тетяни Вакуленко, технічні проблеми викликало надмірне навантаження на сайт.

"На жаль, дійсно велика кількість охочих зайти на сайт, діти по кілька разів натискають на кнопку, щоб завантажити чи перезавантажити сторінку. І це все викликає певні проблеми з інтернет-зв'язком і, відповідно, з якістю сайту",

- пояснила Вакуленко.

Вона підкреслила, що це не завадить абітурієнтам пройти тестування, адже можливість скачати завдання буде відкрито до 18:00 19 червня.

"Ми радимо учасникам заспокоїтися і зайти на сайт трошечки пізніше. Це ніяк не позначиться ні на їхніх результатах, ні на тому, як вони виконуватимуть завдання. До 19 червня вони зможуть в будь-який час завантажити зошит і бланк та надати відповіді",

- підкреслила Тетяна Вакуленко.

Що відбувається з ЗНО в Україні?

Пробне ЗНО в 2020 році мало відбутись 15 та 17 червня. Але раптово у п'ятницю 13 червня його скасував уряд через загрозу коронавірусу. Пробне ЗНО є підготовкою до основного зовнішнього оцінювання для вступу в університети та інші заклади освіти.

Цього року його перенесли через епідемію коронавірусу, однак 15 червня все ж мало відбутися пробне тестування з української мови та літератури, а 17 червня - з інших предметів. Тепер представники освіти, громадськості на вступники побоюються, що влада може взагалі скасувати ЗНО, яке має пройти в країні з 25 червня до 17 липня.

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