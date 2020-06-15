Чи пускатимуть українців за кордон – заява Кулеби

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В МЗС України розповіли, чи пускатимуть українців за кордон. Про це NNS повідомляє з посиланням на 24-й канал.

В Україні поступово відновлюють міжнародне сполучення та відкривають кордони. Водночас напередодні в МЗС не радили українцям цього літа їхати відпочивати за кордон. Зараз же у відомстві запевняють, що не перешкоджатимуть. Кожен може подорожувати куди хоче, проте варто зважати на небезпеку. Про це Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю "Укрінформ".

Як стало відомо NNS, чиновник зазначив, що МЗС не стоятиме на шляху українців, які хочуть їхати відпочивати за кордон. Проте наголосив, що це досі небезпечно.

Усе, що в моїх силах, – це нагадати, що наразі будь-яка подорож – це наражання себе на небезпеку. Тож подорожуйте, якщо хочете, але завжди пам'ятайте, що світ досі небезпечний,

– застеріг Кулеба.

Крім того, Кулеба додав, що головні завдання міністерства – це сприяти свободі руху громадян і захищати їхні права за кордоном.

Нагадаємо, Україна відкрила аеропорти 15 червня 2020 року. Пункти пропуску діятимуть лише у 12 міжнародних аеропортах України.

В'їзд в Україну дозволять тим іноземцям, які не є громадянами країн зі значним поширенням коронавірусу. Якщо ж людина перебувала в такій країні протягом останніх 14 днів, то їй також заборонено в'їжджати на територію України.

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