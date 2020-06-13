В Україні посилили контроль за дотриманням протиепідемічних норм

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Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 червня вирішила посилити контроль за дотриманням протиепідеміологічних правил об’єктами господарювання, які можуть працювати під час карантину, пише Громадське, передає NNS.

Про це на брифінгу 13 червня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що рішення ухвалили, аби стримати поширення коронавірусу.

«Сьогодні було доручено контролюючим органам значно посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм, які прописані постановами головного санітарного лікаря до різних сфер господарської діяльності, яким дозволено працювати в умовах карантину», — розповів Ляшко.

Він додав, що також переглянули правила для покращення якості та дотримання протиепідеміологічних норм під час перевезення людей приміським залізничним транспортом та приміським і міжобласним автомобільним транспортом. Так, хочуть збільшити кількість рухомого складу, аби люди могли дотримуватися правил карантину.

Зазначимо, 10 червня в Україні розпочався черговий етап виходу з карантину.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу — 753.