Авіакомпанія МАУ припинила продаж авіаквитків до 1 серпня

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На сайті авіакомпанії Міжнародні авіалінії України припинили продаж квитків аж до 1 серпня 2020 року. Ще до вчора в системі бронювання авіакомпанії були доступні квитки на рейси з 1 липня, повідомляє Lowcost Avia, передає NNS.

З продажу зникли авіаквитки на всі міжнародні рейси, окрім Лондона. Також до серпня відкладено більшість внутрішніх рейсів, відновлення яких планувалося з 15 червня, – повідомляє Lowcostavia.com.ua.

Раніше ми писали: Україна відновлює регулярні авіарейси: куди можна полетіти

Пізніше інформацію про призупинення продажу квитків до 1 серпня фактично підтвердив президент МАУ Євгеній Дихне під час прес-конференції в аеропорту Бориспіль.

В МАУ наголосили, що всі авіакомпанії світу сьогодні мають відкритий продаж на майбутні періоди, які виходять за рамки карантину. Компанія закривала продаж квитків до 1 липня, розуміючи, що до цієї дати в авіаперельотах нічого суттєво не зміниться.

«Зараз ми напевно закриємо продаж квитків до 1 серпня, щоб була можливість призначати лише ті рейси, які пасажир вважатиме реальними для виконання. А визначати ці рейси будемо виходячи з можливостей для туристичних подорожей», – сказав президент МАУ.

Зараз у розкладі авіакомпанії залишилося лише три внутрішні напрямки на поодинокі дати в червні: Київ – Одеса, Київ – Львів та Київ – Херсон.

Київ – Одеса: 12, 19 та 26 червня. Одеса – Київ: 14, 21 та 29 червня

Київ – Львів: 26 червня. Львів – Київ: 29 червня

Київ – Херсон: 19 та 26 червня. Херсон – Київ: 21 та 29 червня

З міжнародних рейсів можна купити авіаквитки на напрямку Київ – Лондон з 5 липня: