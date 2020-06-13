Уряд заборонив проведення пробного ЗНО

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У п’ятницю, 12 червня, Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови №392, якою встановлено карантин з 22 травня до 22 червня 2020 року. Відповідно до затверджених змін, у підпункті 4 пункту 3 Постанови №392 пробне ЗНО виключено із переліку заходів проведення яких дозволено у період карантину. Про це NNS повідомляє з посиланням на osvita.ua.

Тобто, на період до 22 червня 2020 року забороняється відвідування закладів освіти її здобувачами для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Нагадаємо, пробне ЗНО заплановано на 15 і 17 червня.

Зазначимо також, що освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що отримав інформацію про начебто підготовку рішення про скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Про це освітній омбудсмен написав на своїй сторінці у Facebook.

«Протягом години я отримав інформацію відразу з трьох незалежних джерел, що у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі. Інформація надійшла від людей, яких я давно знаю і яким довіряю, хоча поки що не підтверджена офіційно»,

- наголошує освітній омбудсмен.

Він також висловив сподівання, що інформація про скасування ЗНО є лише чутками і можливою спробою «перевірити реакцію суспільства».

За його словами, якщо це правда, то це означає що, скориставшися ситуацією з пандемією, деякі поки що невідомі персонажі планують повернути до української освіти хабарі та корупцію під час вступних іспитів до закладів вищої освіти.

«Це означає, що обдаровані діти з родин навіть середнього достатку втратять можливість лише за рахунок власного таланту і працездатності потрапити в омріяний університет, бо у них немає грошей на хабарі; це означає, що ми остаточно втрачаємо шанс на те, що українська вища освіта буде розвиватися і матиме шанс досягти світового рівня; це означає ще більшу «втечу розумних» до закордонних університетів. Все це - абсолютно неприйнятно!»,

- пише Сергій Горбачов.

Він також висловив переконання, що зовнішнє незалежне оцінювання є найбільш надійним гарантом права на рівний доступ до вищої освіти і його скасування не можна допустити.

«Лише громадянський спротив та ясно виражена позиція більшості суспільства: «Руки геть від ЗНО» зможе захистити право української молоді на справедливий доступ до вищої освіти. Закликаю всіх, хто за справедливість та неповернення корупції до вступних іспитів у заклади вищої освіти підтримати цей спротив»,

- написав освітній омбудсмен.

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