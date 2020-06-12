Штраф за тонированные стекла: когда действия полицейских незаконны

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В Украине правила дорожного движения и законодательство запрещают ездить на автомобилях, у которых на стекло нанесено покрытие, ограничивающее обзор и прозрачность стекла. Однако, юристы компании "Дорожный адвокат" обращают внимание на то, что есть определенные исключения…

В нашей стране правила разрешают тонировку, если у ветрового стекла светопропускание не ниже 75%, а у остальных стекол – не ниже 70%. А вот зеркальная тонировка вообще запрещена, передает NNS со ссылкой на today.ua.

В тех же правилах говорится, как полиция должна определять уровень тонировки. Для этого у правоохранителей есть специальный прибор – тауметр. Он должен обязательно пройти сертификацию.

Если полицейский определил степень тонировки "на глаз", без использования тауметра, и после этого составил протокол о штрафе, то его действия незаконны. Суд такой штраф отменит.

Кстати, о штрафах. За управление автомобилем, у которого выявлено нарушение правил тонировки, предусматривается штраф в размере 340 грн. При повторном таком правонарушении в течение одного года, могут лишить водительских прав на срок до 6 месяцев или прибегнуть к административному аресту на срок до 10 суток.

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