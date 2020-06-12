Степанов разрешил праздновать свадьбы

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Украинцы могут праздновать свадьбы при условии соблюдения ограничительных мер. Об этом сообщил в пятницу, 12 июня, министр здравоохранения Максим Степанов, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

"Праздновать свадьбу можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. В частности это социальная дистанция по возможности - понимаю, что это свадьба, пользования антисептиками и другие меры, о которых мы неоднократно говорили",

- пояснил министр, отвечая на вопрос, можно ли праздновать в формате до 10 человек.

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