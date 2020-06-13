Врачи обнаружили неизвестный ранее симптом COVID-19

Завантажте мобільний додаток сайту

У людей, страдающих заболеванием поджелудочной железы, был обнаружен новый симптом, который может быть связан с проявлением коронавирусной инфекцией.

Открытие принадлежит ученым английской Королевской университетской больницы Ливерпуля. Результаты их исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.

В частности, в ходе научного эксперимента у группы пациентов с COVID-19, в основном молодых и с избыточным весом или ожирением, неожиданно выявили общее воспаление и высокое содержание сахара, а также жира в крови, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.

По словам исследователей, это указало на наличие у пациентов панкреатита, хотя признаки не были типичны для этого заболевания. Поэтому ученые уверены, что их открытие прежде всего поможет медикам намного раньше диагностировать у больных панкреатит.

Стоит отметить, что острый панкреатит – это воспаление поджелудочной железы, сопровождающееся болями в верхней части живота, диареей и рвотой.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України