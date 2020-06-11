Милованов закликає не повертати карантин, навіть якщо загине багато людей

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Колишній міністр економічного розвитку та почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов не рекомендує уряду України повертатися до жорсткого карантину, навіть попри збільшення кількості нових хворих на COVID-19 та летальних випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на Depo.ua., яке посилається на пост Милованова в Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , зокрема, за словами Милованова, прогнозується щонайменше 2000 смертей внаслідок коронавірусної хвороби до кінця року.

"Нових випадків коронавірусу за день – 689. Одужало – 372. Кількість активних випадків невпинно зростає. Ніякого піку, ніякого плато захворювань не було. Пандемія продовжується розвиватись. За оцінками Київської школи економіки, Україна знаходиться в жовтому сценарію з помірною сезонністю. Наш прогноз кількості смертей до кінця року – від 2000 до 7500 людей. 2000 загине за умов повернення жорсткого карантину в середині літа. 7500 загине, якщо карантин не повернуть",

– написав ексміністр.

Водночас він висловив позицію, що "карантин не потрібно повертати, навіть якщо загине більше людей".

"Тому що від зупинки і спаду економіки постраждає і загине також багато людей. А в економічному вимірі втрати будуть значно більшими, ніж переваги від карантину. 7500 смертей це значно менше ніж 120-140 тис, які могли б трапитись без карантину за чорного сценарію. Коли у вірусу взагалі немає сезонності. І навіть за чорного сценарію, оцінки Київської школи економіки показують, що економічні втрати приблизно дорівнюють економічній вартості/оцінці врятованих людських життів. Це приблизно 54 млрд доларів. Але зараз ми в м’якшому сценарії – жовтому – з помірною сезонністю. Тому, карантин стає невиправданим",

– написав Милованов.

Він висловив сподівання, що у політиків "стане мужності і волі не повертати карантин".

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