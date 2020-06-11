Які партії готові провести українці у Верховну Раду - нове опитування

- 11 черв. 2020
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Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в кінці травня-на початку червня, то "Слугу народу" підтримали б 28% виборців серед тих, хто визначився, пише Українська правда, передає NNS.
Про це свідчать результати опитування КМІС від 24 травня – 4 червня.
За результатами дослідження, до Ради точно потрапили б 4 партії: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Євросолідарність" та "Батьківщина". "Голос" до парламенту не пройшов би.
З урахуванням похибки, шанси подолати бар’єр у 5% мають ще 3 партії: "Сила і Честь", "Партія Шарія" та Радикальна партія Олега Ляшка.
Зокрема, серед тих, хто визначився:
- 28% проголосували б за партію "Слуга народу",
- 17,7% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
- 16,2% – за партію "Європейська Солідарність",
- 8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
- 4,7% – за партію "Сила і Честь",
- 4,7% – за "Партію Шарія",
- 4,5% – за Радикальну партію Олега Ляшка.
Водночас, майже 23% виборців заявили, що ще не визначилися з вибором, але пішли б голосувати.
Решта партій, з урахуванням похибки, не змогли б потрапити до парламенту.
Опитування проводилося з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед українців віком від 18 років.
В ході опитування провели 4000 інтерв'ю.
До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо: у липні 2019 року "Слугу народу" на парламентських виборах підтримали 43,16% виборців. До Ради ввійшла рекордна кількість нардепів від однієї партії – 254.
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