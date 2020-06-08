На сайті президента з'явилася петиція проти вживлення чіпів у тіла українців

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Президента України Володимира Зеленського просять законодавчо заборонити чіпування людей шляхом вживлення чіпа у тіло. Відповідна петиція №22/097854-еп з’явилася на сайті глави держави. Про це NNS повідомляє з посиланням на texty.org.ua.

Автор публічного звернення Владислав Погорєлов був лаконічним у змісті своїх вимог.

"Законодавчо заборонити чіпування людей шляхом вживлення чіпа у тіло", - зазначив ініціатор збору підписів.

Петиція була зареєстрована 5 червня. Наразі вона набрала менше тисячі підписів. До завершення збіру підписів залишилося 89 днів.

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Нагадаємо, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс прокоментував чутки про те, що він влаштував пандемію коронавірусу SARS-CoV-2, щоб продавати вакцину під виглядом мікрочіпів, які імплантуються в тіло. Про це пише Deutsche Welle.

За словами Гейтса, його турбує існування божевільних ідей, оскільки через них масова вакцинація від коронавірусу і, відповідно, формування групового імунітету можуть опинитися під загрозою, унаслідок чого коронавірус "продовжить вбивати людей".