"Виправляємо помилки у плануванні медичної реформи": Степанов пообіцяв "ринкові" зарплати лікарям і якісне лікування

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Міністерство охорони здоров’я здійснює детальну експертизу всієї медичної інфраструктури для подальшого реформування та виправлення помилок, які були зроблені попереднім керівництвом. Про це під час брифінгу 7 червня заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає NNS з посиланням на сайт МОЗ.

“Зараз ми виправляємо помилки у плануванні медичної реформи, допущені попереднім керівництвом МОЗ. Здійснюється детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, метою експертизи є визначення спроможності та ефективності госпітальної мережі. Міністерство розпочало розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі”, — сказав міністр.

Як зазначає очільник міністерства, на основі отриманих даних МОЗ розробить справедливі тарифи, за якими буде здійснюватись фінансування галузі у 2021 році.

“Нові тарифи будуть ґрунтуватись на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг”, — зазначив Максим Степанов.

Міністр підкреслює, що уже з 2021 року будуть діяти нові справедливі тарифи.