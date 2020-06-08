"Виправляємо помилки у плануванні медичної реформи": Степанов пообіцяв "ринкові" зарплати лікарям і якісне лікування

- 08 черв. 2020
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Міністерство охорони здоров’я здійснює детальну експертизу всієї медичної інфраструктури для подальшого реформування та виправлення помилок, які були зроблені попереднім керівництвом. Про це під час брифінгу 7 червня заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає NNS з посиланням на сайт МОЗ.
“Зараз ми виправляємо помилки у плануванні медичної реформи, допущені попереднім керівництвом МОЗ. Здійснюється детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, метою експертизи є визначення спроможності та ефективності госпітальної мережі. Міністерство розпочало розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі”, — сказав міністр.
Як зазначає очільник міністерства, на основі отриманих даних МОЗ розробить справедливі тарифи, за якими буде здійснюватись фінансування галузі у 2021 році.
“Нові тарифи будуть ґрунтуватись на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг”, — зазначив Максим Степанов.
Міністр підкреслює, що уже з 2021 року будуть діяти нові справедливі тарифи.
“З 2021 фінансування буде відбуватись з урахуванням того, що ми маємо реформувати медицину, щоб високоспеціалізовані медичні заклади діяли в тих умовах, де можливий їхній розвиток. Адже якщо вони будуть розвиватися, то і якість медицини, якої ми всі так прагнемо, буде підвищуватись. Наша головна мета — створити ефективну медичну систему, де лікарі працюють у гідних умовах і отримують гідну заробітну плату, а пацієнти — якісну допомогу”, — резюмував Міністр.
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