Плануємо великий розпродаж тюрем впродовж літа-осені, - Малюська

- 08 черв. 2020
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Міністерство юстиції України планує виставити на продаж в'язниці, якими зараз не користуються, пише zpost.me, передає NNS.
Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода».
За його словами, на минулому тижні Мін'юст "заморозив" дев'ять в'язниць і має намір виставити їх на продаж.
«Ми дійсно скорочуємо кількість тюрем. Ми "заморожуємо" дев'ять в'язниць на цьому тижні. Є й інші десятки об'єктів, які ми готові виставити на продаж. Щиро сподіваюся, що Верховна Рада прийме цього літа законопроєкт, який це дозволяє. Він, власне, зареєстрований в Раді. Відповідно, ми плануємо великий розпродаж в'язниць протягом цього літа-осені», — розповів Малюська.
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Міністр уточнив, що мова йде не про продаж в'язниць, в яких містяться злочинці, а про "великі покинуті комплекси, які зараз не використовуються ніким, але на які йдуть гроші платників податків на утримання, на зарплату охорони".
Він додав, що в Мін'юсті «хотіли б продати набагато більше, ніж є попит».
«Але найбільш цікаві історії для продажу – це Львів. В межах міста є відразу дві установи, які потенційно можна продати, і які коштуватимуть дорого», — заявив міністр, уточнивши, що основний інтерес для покупців складуть не приміщення, а земельні ділянки.
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