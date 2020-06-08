Плануємо великий розпродаж тюрем впродовж літа-осені, - Малюська

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Міністерство юстиції України планує виставити на продаж в'язниці, якими зараз не користуються, пише zpost.me, передає NNS.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За його словами, на минулому тижні Мін'юст "заморозив" дев'ять в'язниць і має намір виставити їх на продаж.

«Ми дійсно скорочуємо кількість тюрем. Ми "заморожуємо" дев'ять в'язниць на цьому тижні. Є й інші десятки об'єктів, які ми готові виставити на продаж. Щиро сподіваюся, що Верховна Рада прийме цього літа законопроєкт, який це дозволяє. Він, власне, зареєстрований в Раді. Відповідно, ми плануємо великий розпродаж в'язниць протягом цього літа-осені», — розповів Малюська.

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Міністр уточнив, що мова йде не про продаж в'язниць, в яких містяться злочинці, а про "великі покинуті комплекси, які зараз не використовуються ніким, але на які йдуть гроші платників податків на утримання, на зарплату охорони".

Він додав, що в Мін'юсті «хотіли б продати набагато більше, ніж є попит».