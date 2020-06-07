У ЗСУ 6 нових випадків коронавірусу за добу

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У Збройних силах України хворіє 140 осіб на COVID-19, так за останню добу підтверджено 6 нових випадків захворювання. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН, які посилаються на командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 07 червня в Збройних Силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 143 особи, летальних випадків – 4",

- йдеться у повідомленні.

Як стало відомо NNS, на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 611 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 37 особи.

"За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у лазареті однієї з військових частин Рівненської області перебувають 4 військовослужбовця, Дві особи (Волинська та Чернівецька область – по 1 військовослужбовцю) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні",

- йдеться у повідомленні.

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