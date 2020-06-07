Українці штурмують кордон з Польщею: в кілометрових чергах стоять по 15 годин

Завантажте мобільний додаток сайту

Кордон з Польщею сьогодні перетворився для українських заробітчан на справжнє пекло. Затори йдуть за горизонт. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Стіна.

Карантинні обмеження призвели до того, що багато людей втратили роботу, а заробітчани, які повернулись в Україну, вичерпали за три місяці всі свої ліміти. Як стало відомо NNS , на пішому переході кордону з Польщею "Шегині" у Львівській області, люди стоять у черзі по 15 годин, щоб перетнути кордон.

Стоять в основному заробітчани, які направляються на сезонні роботи. Очевидці повідомляють, що швидкість черги - 10 м у годину, черга в туалет - годину-півтора.

Якщо після відновлення роботи КПП 16 травня люди, а це в основному заробітчани, стояли приблизно по три години, то зараз чекати проходу доводиться по 15 годин і більше. Такого ажіотажу тут не пам'ятають навіть в голодні 90-ті, коли на "Шегинях" теж стояли заробітчани разом з "човниками", які носили до Польщі на продаж сигарети і горілку.

Заробітчани вибирають "Шегині", щоб не платити за проїзд кордону в автомобільних пунктах пропуску по 50-100 доларах, які деруть приватні перевізники.

За словами співробітниці агентства з працевлаштування за кордоном, ситуація виникла через відсутність міжнародного сполучення. Автобуси і залізниця, авіаперельоти, або не курсують, або вартість їх завищена.

За словами очевидців, в таких чергах не дотримуються ні відстань, ні запобіжні заходи. Польські ЗМІ підкреслюють, що сенс в ізоляції після прибуття просто втрачає всякий сенс.

Раніше ми повідомляли: Бойовики не випускають людей з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію