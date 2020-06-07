Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 червня

- 07 черв. 2020
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За даними ЦГЗ, на 7 червня (станом на 9:00) в Україні 26999 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 788 летальних (+11 за добу), 12054 пацієнти одужало ( +242). За добу зафіксовано 485 нових випадків. Загалом проведено 424 046 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та офіційний Телеграм-канал.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Чернівецька область — 3639 інфікований (+54 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 3418 (+43).
- Львівська область — 2121 (+68).
- Рівненська область — 2046 (+32).
- Київська область — 1784 (+36).
- Івано-Франківська область — 1562 (+29).
- Закарпатська область — 1322 (+21).
- Тернопільська область — 1275 (+20).
- Харківська область — 1251 (+29).
- Вінницька область — 1136 (+20)
- Волинська область — 1052 (+15).
- Одеська область — 996 (+10).
- Дніпропетровська область — 971 (+6).
- Житомирська область — 881 (+11).
- Кіровоградська область — 553 (+7).
- Хмельницька область — 518 (+9).
- Запорізька область — 495 (+7).
- Черкаська область — 460 (+12).
- Миколаївська область — 309 (+2).
- Чернігівська область — 279 (+22).
- Полтавська область — 274 (+1).
- Донецька область — 231 (+28).
- Сумська область — 193 (+1).
- Херсонська область — 179 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 54 (+2).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 червня 2020 року до Центру надійшло 769 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 65105 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 6 червня
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