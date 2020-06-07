Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 червня

Завантажте мобільний додаток сайту

За даними ЦГЗ, на 7 червня (станом на 9:00) в Україні 26999 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 788 летальних (+11 за добу), 12054 пацієнти одужало (­ +242). За добу зафіксовано 485 нових випадків. Загалом проведено 424 046 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та офіційний Телеграм-канал.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 3639 інфікований (+54 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 3418 (+43).

Львівська область — 2121 (+68).

Рівненська область — 2046 (+32).

Київська область — 1784 (+36).

Івано-Франківська область — 1562 (+29).

Закарпатська область — 1322 (+21).

Тернопільська область — 1275 (+20).

Харківська область — 1251 (+29).

Вінницька область — 1136 (+20)

Волинська область — 1052 (+15).

Одеська область — 996 (+10).

Дніпропетровська область — 971 (+6).

Житомирська область — 881 (+11).

Кіровоградська область — 553 (+7).

Хмельницька область — 518 (+9).

Запорізька область — 495 (+7).

Черкаська область — 460 (+12).

Миколаївська область — 309 (+2).

Чернігівська область — 279 (+22).

Полтавська область — 274 (+1).

Донецька область — 231 (+28).

Сумська область — 193 (+1).

Херсонська область — 179 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Луганська область — 54 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 червня 2020 року до Центру надійшло 769 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 65105 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 6 червня