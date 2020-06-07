Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 червня

07 черв. 2020
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За даними ЦГЗ, на 7 червня (станом на 9:00) в Україні 26999 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 788 летальних (+11 за добу), 12054 пацієнти одужало (­ +242). За добу зафіксовано 485 нових випадків. Загалом проведено 424 046 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та офіційний Телеграм-канал.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область — 3639 інфікований (+54 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Київ — 3418 (+43).
  • Львівська область — 2121 (+68).
  • Рівненська область — 2046 (+32).
  • Київська область — 1784 (+36).
  • Івано-Франківська область — 1562 (+29).
  • Закарпатська область — 1322 (+21).
  • Тернопільська область — 1275 (+20).
  • Харківська область — 1251 (+29).
  • Вінницька область — 1136 (+20)
  • Волинська область — 1052 (+15).
  • Одеська область — 996 (+10).
  • Дніпропетровська область — 971 (+6).
  • Житомирська область — 881 (+11).
  • Кіровоградська область — 553 (+7).
  • Хмельницька область — 518 (+9).
  • Запорізька область — 495 (+7).
  • Черкаська область — 460 (+12).
  • Миколаївська область — 309 (+2).
  • Чернігівська область — 279 (+22).
  • Полтавська область — 274 (+1).
  • Донецька область — 231 (+28).
  • Сумська область — 193 (+1).
  • Херсонська область — 179 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  • Луганська область — 54 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 червня 2020 року до Центру надійшло 769 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 65105 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 6 червня

Автор: Администратор

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