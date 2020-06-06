Дитячі табори цього літа відкривати не можна - Ляшко

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що цього літа відкривати дитячі оздоровчі табори не можна. Про це він сказав в етері телеканалу «112 Україна», передає Громадське, інформує NNS.

Ляшко зазначив, що щороку в оздоровчих закладах відбувається до 80 спалахів кишкової інфекції. Хворих дітей відправляють в інфекційні стаціонари, однак у часи пандемії коронавірусу це небезпечно.

«Я зараз дотримуюся думки, що дитячі оздоровчі заклади на цей літній сезон відкривати не можна, оскільки під час оздоровлення у нас відбувається близько 80 спалахів кишкових інфекцій. У цей час дітей забирають з оздоровлення, завозять в інфекційні стаціонари, в інфекційних стаціонарах зараз є хворі на коронавірус. Замість лікування кишкової інфекції ми можемо наражати на небезпеку інфікування ще і коронавірусом», — розповів Ляшко.

Він додав, що пропонує утриматися від відкриття дитячих таборів до стабілізації епідеміологічної ситуації.

26 травня У МОЗ повідомляли, що відкриття дитячих оздоровчих таборів стане можливим лише на останньому етапі карантину, тобто не раніше кінця червня.