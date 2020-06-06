ПЦУ закликала вірян не нести на кладовища штучні квіти у поминальні дні

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Православна церква України закликала вірян подбати про екологію й не нести пластикові квіти на кладовища у Троїцьку поминальну суботу, 6 червня, інформує Громадське, передає NNS.

Про це йдеться у повідомленні ПЦУ у Facebook.

«Закликаємо покладати живі квіти або саджанці, не використовувати пластикові вінки та інші вироби, щоб оберігати нашу планету від забруднення заради майбутніх поколінь», — йдеться у зверненні ПЦУ.

У Церкві нагадали, що цього року відвідання священнослужителями та мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня перенесли у зв’язку із пандемією COVID-19 на Троїцьку батьківську поминальну суботу.

Також у ПЦУ додали, що віряни можуть долучитися онлайн до спільної літургії та панахиди сьогодні о 09:00 на сторінці ПЦУ у Facebook.