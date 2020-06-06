ПЦУ закликала вірян не нести на кладовища штучні квіти у поминальні дні

- 06 черв. 2020
- Перегляди: 310
Завантажте мобільний додаток сайту
Православна церква України закликала вірян подбати про екологію й не нести пластикові квіти на кладовища у Троїцьку поминальну суботу, 6 червня, інформує Громадське, передає NNS.
Про це йдеться у повідомленні ПЦУ у Facebook.
«Закликаємо покладати живі квіти або саджанці, не використовувати пластикові вінки та інші вироби, щоб оберігати нашу планету від забруднення заради майбутніх поколінь», — йдеться у зверненні ПЦУ.
У Церкві нагадали, що цього року відвідання священнослужителями та мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня перенесли у зв’язку із пандемією COVID-19 на Троїцьку батьківську поминальну суботу.
Також у ПЦУ додали, що віряни можуть долучитися онлайн до спільної літургії та панахиди сьогодні о 09:00 на сторінці ПЦУ у Facebook.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!