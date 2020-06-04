Укрзалізниця призначила до Трійці додаткові поїзди

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Укрзалізниця призначила курсування 5 регіональних поїздів на період з 5 по 9 червня для додаткових перевезень пасажирів у канун та після Дня Святої Трійці, повідомляє пресслужба УЗ, інформує NNS.

Так, на вказаний період призначено щоденне курсування регіональних поїздів:

№864/866 сполученням Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський;

№884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський;

№888/887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів;

№896/895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський.

Також на 8 червня призначене курсування регіонального поїзда №880/882 Київ-Волинський — Славутич — Фастів.

Квитки на зазначені поїзди реалізовуватимуться на 50% місць.

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В Укрзалізниці нагадали, що під час проїзду залізничним транспортом потрібно перебувати на вокзалах, платформах та поїздах виключно в захисних масках, користуватися санітайзерами для рук, дотримуватися соціальної дистанції — не менше 1,5 м, у разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома.

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«У разі збільшення попиту Укрзалізниця готова призначати ще поїзди в напрямках, де послаблені карантинні заходи, але закликає пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом, адже лише свідоме ставлення та неухильне дотримання рекомендацій МОЗ гарантуватиме безпеку проїзду залізницею», — повідомили в УЗ.