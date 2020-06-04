Більш жорсткий карантин можливий вже в червні: громадянам слід готуватися

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Повернення більш жорсткого карантину в Україні в цілому або в окремих регіонах можливе вже у червні. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода, яке посилається на оприлюднені 4 червня дані епідеміологічної моделі, яку розробила Київська школа економіки (KSE).

«Поширення захворюваності на COVID-19 в Україні відповідає «жовтому» і «чорному» сценаріям із помірною або відсутньою сезонністю. «Зелений» сценарій із сильною сезонністю наразі не спостерігається. Водночас світ може увійти у новий пік захворюваності, не вийшовши із попереднього, адже сезонність у різних країнах не співпадає у часі»,

– йдеться у повідомленні.

«Імовірність повернення більш жорсткого карантину – висока. Чи дійсно карантин повернеться, буде залежати від рішень уряду. Однак людям та бізнесу варто готуватися до цього вже сьогодні»,

– заявив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов під час онлайн-презентації епідмоделі KSE.

Раніше 4 червня Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що Київ та вісім областей не відповідають вимогам для послаблення карантину. У Києві, Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях зафіксована занадто висока кількість випадків COVID-19 на 100 тисяч населення. У Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях занадто низький показник охоплення тестуваннями на 100 тисяч населення.

4 червня в Україні виявили найбільшу за час пандемії кількість нових хворих на COVID-19 – 588. Загалом в Україні підтвердили 25 410 випадків хвороби. 11 040 людей одужали, 748 померли.

Голова МОЗ України Степанов пояснив різкий сплеск захворюваності послабленням карантинних заходів та недотриманням громадянами профілактичних правил.

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