У поліції запровадять систему цілодобового контролю дій правоохоронців

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У всіх підрозділах Національної поліції України цілодобово функціонуватиме система контролю Сustody Records, яка призначена здійснювати моніторинг дій всіх посадових осіб, з посиланням на пресслужбу МВС повідомляють Букви, передає NNS.

“Називатиметься вона (система контролю – ред.) Сustody Records. Механізм – онлайн-реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання особи, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб в режимі 24/7. На даний час відбувається апробація даного пілотного проекту у поліції Кіровоградської області. Він передбачає переоблаштування приміщень 10 відділів і відділень поліції”, – пояснив міністр внутрішніх справ Аваков.

Для запровадження такого проекту в усіх підрозділах поліції у державі необхідно, за попередніми підрахунками, понад 20 млн євро.

“Міністерство внутрішніх справ вживає усіх заходів щодо очищення лав поліції й суворо карає винних, і в той же час – системно втілює сучасні європейські стандарти правоохоронної діяльності й новітні технології для контролю та моніторингу”, – додав він.

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Варто зазначити, що про відставку Авакова знову заговорили як політики, так і користувачі соцмереж після подій в Кагарлику і масової стрілянини в Броварах.

Нагадаємо, що у ніч з 23 на 24 травня співробітники Кагарлицького відділення поліції в своєму службовому кабінеті застосували тортури до жінки, яку викликали до відділку свідком. Вони надягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінка була згвалтована.

Вранці 29 травня в Броварах сталася стрілянина через перерозподіл пасажиропотоку. На місці події співробітники поліції затримали 11 учасників інциденту.