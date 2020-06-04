Рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 червня

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За даними ЦГЗ, на 4 червня (станом на 9:00) в Україні 25411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних (+12 за добу), 11042 пацієнти одужали (+602). За добу зафіксовано 588 нових випадків. Це рекорд за весь час пандемії в Україні. Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та офіційний Телеграм-канал МОЗ.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 3481 інфікований (+39 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Київ — 3210 (+77).

Львівська область — 1915 (+85).

Рівненська область — 1905 (+32).

Київська область — 1673 (+21).

Івано-Франківська область — 1491 (+26).

Закарпатська область — 1257 (+21).

Тернопільська область — 1220 (+20).

Харківська область — 1166 (+35).

Вінницька область — 1077 (+27)

Волинська область — 986 (+27).

Дніпропетровська область — 957 (+7).

Одеська область — 933 (+20).

Житомирська область — 833 (+53).

Кіровоградська область — 526 (+3).

Хмельницька область — 497 (+28).

Запорізька область — 469 (+6).

Черкаська область — 429 (+13).

Миколаївська область — 295 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Полтавська область — 272 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Чернігівська область — 238 (+35).

Херсонська область — 179 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Сумська область — 177 (+3).

Донецька область — 174 (+8).

Луганська область — 51 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 червня 2020 року до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на COVID-19.

Кількість випадків коронавірусу за попередню добу — ТУТ