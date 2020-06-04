Рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 червня

04 черв. 2020
Перегляди: 1504

Завантажте мобільний додаток сайту

За даними ЦГЗ, на 4 червня (станом на 9:00) в Україні 25411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних (+12 за добу), 11042 пацієнти одужали (+602). За добу зафіксовано 588 нових випадків. Це рекорд за весь час пандемії в Україні. Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та офіційний Телеграм-канал МОЗ.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 3481 інфікований (+39 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

  • Київ — 3210 (+77).
  • Львівська область — 1915 (+85).
  • Рівненська область — 1905 (+32).
  • Київська область — 1673 (+21).
  • Івано-Франківська область — 1491 (+26).
  • Закарпатська область — 1257 (+21).
  • Тернопільська область — 1220 (+20).
  • Харківська область — 1166 (+35).
  • Вінницька область — 1077 (+27)
  • Волинська область — 986 (+27).
  • Дніпропетровська область — 957 (+7).
  • Одеська область — 933 (+20).
  • Житомирська область — 833 (+53).
  • Кіровоградська область — 526 (+3).
  • Хмельницька область — 497 (+28).
  • Запорізька область — 469 (+6).
  • Черкаська область — 429 (+13).
  • Миколаївська область — 295 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  • Полтавська область — 272 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  • Чернігівська область — 238 (+35).
  • Херсонська область — 179 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  • Сумська область — 177 (+3).
  • Донецька область — 174 (+8).
  • Луганська область — 51 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 червня 2020 року до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на COVID-19.

Кількість випадків коронавірусу за попередню добу — ТУТ

Автор: Администратор

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!