Рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 червня

- 04 черв. 2020
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За даними ЦГЗ, на 4 червня (станом на 9:00) в Україні 25411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних (+12 за добу), 11042 пацієнти одужали (+602). За добу зафіксовано 588 нових випадків. Це рекорд за весь час пандемії в Україні. Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та офіційний Телеграм-канал МОЗ.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Чернівецька область — 3481 інфікований (+39 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 3210 (+77).
- Львівська область — 1915 (+85).
- Рівненська область — 1905 (+32).
- Київська область — 1673 (+21).
- Івано-Франківська область — 1491 (+26).
- Закарпатська область — 1257 (+21).
- Тернопільська область — 1220 (+20).
- Харківська область — 1166 (+35).
- Вінницька область — 1077 (+27)
- Волинська область — 986 (+27).
- Дніпропетровська область — 957 (+7).
- Одеська область — 933 (+20).
- Житомирська область — 833 (+53).
- Кіровоградська область — 526 (+3).
- Хмельницька область — 497 (+28).
- Запорізька область — 469 (+6).
- Черкаська область — 429 (+13).
- Миколаївська область — 295 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Полтавська область — 272 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Чернігівська область — 238 (+35).
- Херсонська область — 179 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Сумська область — 177 (+3).
- Донецька область — 174 (+8).
- Луганська область — 51 (+2).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 червня 2020 року до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на COVID-19.
Кількість випадків коронавірусу за попередню добу — ТУТ
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