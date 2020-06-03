Зеленський запровадив в Україні нове свято

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В Україні з'явиться нове свято - День фермера. Про це NNS повідомляє з посиланням на Інтерфакс. Україна. Ініціатива його запроваждення належить президенту Володимиру Зеленському.

Як стало відомо NNS , Кабінет Міністрів України схвалив проект указу президента про встановлення Дня фермера, який відзначатимуть щороку 19 червня. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду сьогодні, 3 червня.

Зазначено, що реалізація цього рішення сприятиме вшануванню праці фермерських господарств і їхнього внеску в розвиток агропромислового комплексу та продовольчої безпеки України.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту указу, в цей день в Україні в 2003 році був прийнятий закон «Про фермерське господарство».

За даними уряду, нині в аграрному секторі економіки виробництво сільгосппродукції займає понад 76 тис. суб'єктів господарювання, із них 50 тис. сільгосппідприємства.

Кількість зареєстрованих суб'єктів господарювання за формою "фермерське господарство" сягає майже 47 тис. одиниць, що становить 62% від загальної кількості.

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