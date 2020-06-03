Як українці користуються АліЕкспресом на карантині

Завантажте мобільний додаток сайту

Логістичний оператор «Цайняо» (Cainiao Network, належить Alibaba Group) і ПАТ «Укрпошта» підбили підсумки замовлень з китайського торгового майданчика AliExpress протягом карантину. Обсяги замовлень зросли на 74%.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі національного поштового оператора, передає NNS.

«Під час карантину покупці продовжили активно замовляти на AliExpress. Порівняно з минулим роком загальний обсяг замовлень зріс на 74%, при цьому нові маршрути дали можливість навіть скоротити терміни доставки посилок в Україну. І ми продовжимо працювати над новими каналами доставки, які дозволять зробити покупки ще більш приємними», - зазначив генеральний директор «Цайняо» в Східній Європі В'ячеслав Савін.

Зазначається, що основним партнером, який опрацьовував левову частину цих відправлень, була Укрпошта.

«У перші 2 тижні карантину ми спостерігали стрімке скорочення замовлень, а вже у квітні обсяги замовлень почали відновлення і на сьогодні відновилися практично до рівнів 2019 року, адже клієнти переконуються, що шопінг за кордоном лишається надійним», - констатував перший заступник генерального директора "Укрпошти" Олександр Перцовський.

За його словами, попри скасування у світі 95% всіх пасажирських рейсів, якими транспортується і пошта, Укрпошті з партнерами вдалося швидко запустити альтернативні рішення вантажного авіасполучення.

Найпопулярнішими категоріями товарів в українців залишаються електроніка, одяг, асортимент для дому і саду, а також дитячі товари та товари для краси і здоров'я.

Середній термін доставки посилок в країну з Китаю становив близько 30 днів, зауважили в Укрпошті.

"Скороченню термінів сприяв запуск прямих вантажних рейсів «Цайняо» із замовленнями AliExpress до європейських хабів із доставкою на склади Укрпошти у Львові. А саме, налагоджено доставку із Китаю в Амстердам, а звідти вантажівками у Львів, інший канал — із Китаю до Риги і далі чартером до Києва. Всі залучені партнери працюють над тим, щоб транзитні терміні й надалі скорочувались", - наголосили з цього приводу в Укрпошті.

Як повідомлялось, ПАТ "Укрпошта" обслуговує такі канали доставки з AliЕxpress, як AliExpress Saver Shipping, Cainiao Super Economy, Singapore post, ePacket, China Post.