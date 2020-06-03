Пінчук може продати свої телеканали російському мільярдеру

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Співвласник "Альфа-груп", російський мільярдер Михайло Фрідман веде переговори з українським олігархом Віктором Пінчуком про покупку його телеканалів. Про це розповіли джерела в медіа-холдингу Пінчука, з посиланням на телеграм-канал Политика Страны пише zpost.mе, передає NNS.

Варто відзначити, що в холдинг українського олігарха входять телеканали СТБ, ICTV та "Новий".

Розмови на ринку про те, що Пінчук продає свої телеканали ходять вже більше року. Не так давно пройшов слух, що їх покупцем може стати Віктор Медведчук.

"Слух пішов мабуть через те, що на телеканалах з'явилися російські фахівці, які проводять оцінку стану активів. Але це не Медведчук, це Фрідман", - сказало джерело в медіа-холдингу.

При цьому він підкреслив, що рішення про купівлю-продаж ще не прийнято.

"Поки йде оцінка. Що вирішать за підсумком - невідомо. Якщо і буде покупка, то не прямо, щоб не було російських бенефіціарів. Крім того, холдинг генерує пристойний збиток. Тобто, рішення про покупку очевидно має бути не тільки чисто бізнесовий , а й політичне ", - додало джерело.

Відзначимо, що уродженця Львова Фрідмана періодично пов'язували з політичними проектами Андрія Садового та Святослава Вакарчука. Проте, всі сторони такий зв'язок офіційно заперечували.