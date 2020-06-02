Продовження карантину в Україні: сценарій від МОЗ

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про подальші заходи щодо зняття або посилення карантину в Україні. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

Як стало відомо NNS , в ефірі телеканалу Україна 24 головний санлікар заявив, що карантин в Україні буде продовжено до 22 червня - «це 100%».

«Після цього будемо дивитися, як пом’якшення з 10 і 15 червня буде впливати на ситуацію. Якщо вона буде на такому ж рівні - ми знову-таки будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту»,

- зазначив Ляшко.

«Все буде залежати від епідемічної ситуації не тільки в Україні, а й в країнах Європейського союзу, які першими увійшли в епідемічний процес», — сказав Ляшко.

Нагадаємо, з 1 червня Україна перейшла до третього етапу послаблення карантину.

Карантин в Україні став адаптивним. Це означає, що скасовувати певні обмеження будуть тільки в тих регіонах, де це дозволяє робити епідемічна ситуація.

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