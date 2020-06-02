Абітурієнти з Криму та ОРДЛО вступатимуть до українських вузів без ЗНО

Завантажте мобільний додаток сайту

У 2020 році вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованих територій Криму можуть без ЗНО вступати в будь-який з уповноважених закладів освіти, де працюватимуть центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Як стало відомо NNS , для цього вступникам потрібно звернутись до одного з освітніх центрів з 9 червня до 23 жовтня 2020 року, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

"Раніше вступники з Криму могли за спрощеною процедурою вступати лише через освітні центри "Крим-Україна", а з Донбасу – через "Донбас-Україна". У 2020 році Міністерство освіти і науки розширило для мешканців Криму та Донбасу мережу освітніх центрів і надало можливість дітям із окупованих територій обирати для вступу будь-який з майже 100 закладів вищої та фахової передвищої освіти",

– сказав заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Зазначається, що освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" працюватимуть з 9 червня до 23 жовтня у кожному із закладів, список який Міністерство освіти і науки публікувало раніше. Такі центри функціонуватимуть у кожному закладі вищої та фахової передвищої освіти у Донецькій та Луганській областях на підконтрольній Україні території, а також будуть створені на базі низки університетів і коледжів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству внутрішніх справ і Міністерству культури та інформаційної політики.

Відтак, вступники, які бажають взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, мають подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах: вступники з Криму – не пізніше 20 серпня; вступники з Донбасу – не пізніше 22 серпня.

Ті, які не встигнуть цього зробити у серпні, до 23 жовтня можуть подавати заяви для вступу на контракт.

Раніше ми повідомляли: Творця "Сумської народної республіки" судитимуть заочно