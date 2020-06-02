Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 червня

- 02 черв. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 02 червня в Україні 24340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 727 летальних (+9 підтверджених за добу), 10078 пацієнтів одужало (+388). За добу зафіксовано 328 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та офіційний Телеграм-канал МОЗ.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Чернівецька область — 3410 інфікований (+33 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 3071 (+28).
- Рівненська область — 1823 (+53).
- Львівська область — 1734 (+34).
- Київська область — 1623 (+23).
- Івано-Франківська область — 1442 (+22).
- Закарпатська область — 1216 (+10).
- Тернопільська область — 1180 (+4).
- Харківська область — 1105 (+22).
- Вінницька область — 1029 (+24).
- Дніпропетровська область — 943 (+1).
- Волинська область — 942 (+10).
- Одеська область — 896 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Житомирська область — 776 (+34).
- Кіровоградська область — 516 (+2).
- Хмельницька область — 458 (+4).
- Запорізька область — 450 (+3).
- Черкаська область — 411 (+5).
- Миколаївська область — 294 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Полтавська область — 271 (+1).
- Чернігівська область — 188 (+11).
- Херсонська область — 178 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Сумська область — 173 (+3).
- Донецька область — 164 (+1).
- Луганська область — 47 — нових випадків за добу не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 червня 2020 року до Центру надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 60088 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дані за попередню добу ТУТ
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