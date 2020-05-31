Готуємося до другої хвилі коронавірусу, яка можлива восени - Ляшко

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Нова хвиля епідемії коронавірусу може статися восени. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив заступник міністра охорони здоров’я України – головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує NNS.

«Восени не повинно бути схожої ситуації, тому що... Ми очікуємо, що може бути друга хвиля. Але ми готуємося до цієї другої хвилі. Ми зараз бачимо, як працювали наші карантинні заходи, які були впровадженні під час першої хвилі, ми знаємо, що і як можна запускати. Можна зараз вже підходити, запроваджуючи адаптивний карантин», – наголосив Ляшко.

Він додав, що у міністерстві вже визначили, які обмеження наразі працюють, а які ні.

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Нині в Україні триває перехід до другого етапу послаблення карантину, так званого адаптивного карантину. Він почався з 22 травня і поступово запроваджується в регіонах країни в міру їхньої готовності.

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В Україні станом на ранок 31 травня зафіксовано 23 672 випадки інфікування коронавірусом, померли 708 людей, одужали 9 538.