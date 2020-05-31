Педагоги не отримають доплати за карантин

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Українські педагоги не отримають додаткові виплати за роботу під час карантину, коли було організоване дистанційне навчання. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком.

Як стало відомо NNS , у державному бюджеті на 2020 рік не передбачено додаткових доплат для вчителів. Відповідну заяву під час брифінгу зробила в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, відповідаючи на запитання ЗМІ.

За її словами, всі педагоги та учні під час карантину безперечно докладали максимум зусиль для того, щоб адаптуватися до нових умов.

«Вчителі опанували нові інструменти дистанційних технологій, опанували і виконували програми. І ми вдячні всім педагогічним працівникам, усім вчителям за роботу і готовність швидко вчитися. У бюджеті 2020 року не передбачено встановлення додаткових виплат для вчителів. Але ми зараз працюємо над новою концепцією оплати праці педагогічних працівників»,

– сказала в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.