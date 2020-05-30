7 "домашніх" алергенів, які рідко хто бере до уваги

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Навіть якщо у вас ніколи не було алергії, багато звичних предметів, які є майже у всіх, можуть бути дуже небезпечними, інформує Ukr.Media, передає NNS.

Лікарі іноді жартують, що алергія є у кожного, але не кожному щастить зустріти свій алерген. Насправді, з підвищеною імунною відповіддю організму (а саме це і є алергією) можна зіштовхнутися у будь-якому віці і практично у будь-якому місці. Розповідаємо, які звичні предмети, що є практично у кожному будинку, можуть спровокувати напад алергії — навіть якщо досі у вас її ніколи не було.

Килими

Побутовий пил — один з найсильніших алергенів. Точніше, імунну відповідь викликає навіть не сам пил, а кліщі, які у ньому заводяться. І килими — одне з найулюбленіших місць їх проживання. Щоб знизити ймовірність розвитку алергії, час від часу влаштовуйте професійне глибоке очищення килимів — самостійно, із застосуванням спеціальних мийних засобів і особливо потужних пилососів — або за допомогою клінінгової фірми.

Кімнатні рослини

По-перше, деякі квіти можуть бути потужними алергенами. Пилок, частинки квітів і листя та навіть непомітні для очей крихітні частинки самої рослини — усе це може викликати напад алергії. А, по-друге, у горщиках, на поверхні землі і на відмерлих листочках або стеблах може з'явитися цвіль — ще один сильний алерген. Ми радимо, по-перше, уважно вивчати інформацію про рослини і не купувати ті, які є потенційними алергенами. А, по-друге, вчасно обрізати сухі квіти, листя та стебла рослин або такі їх частини, що відмирають, і стежити за чистотою землі й горщика.

Кондиціонер

Людям, які страждають на алергію, рекомендують встановлювати у своїх домівках кондиціонери, оскільки ці прилади допомагають не лише підтримувати комфортну температуру у приміщенні, але й фільтрувати повітря, очищаючи його від частинок пилу та алергенів. Але з часом самі кондиціонери стають великим сховищем алергенів, частки яких осідають на фільтрах приладу і розпорошуються у приміщенні. Дуже важливо хоча б раз на рік очищати фільтри такого приладу — це не лише дозволить йому пропрацювати довше, але й захистить ваше здоров'я.

М'які іграшки

Їх іноді презирливо називають "пилозбірниками", але, на жаль, у цьому є зерно істини: пилові кліщі полюбляють м'які іграшки і часто перетворюють їх на один великий алерген. Щоб "знешкодити" цю бомбу, варто час від часу прати іграшки — хоча б двічі на рік.

Книги

Бібліотечний, книжковий пил ще небезпечніший за побутовий: по-перше, через кліщів, а, по-друге, через частинки друкарської фарби і клею, які також є серйозними алергенами. Обов'язково очищайте свої книжкові полиці за допомогою пилососа хоча б раз на місяць!

Постільна білизна, матраци

Одне з найбільш брудних місць у нашій домівці — це наша постіль. Тепле і вологе середовище є ідеальним для розвитку бактерій та мікробів, а матрац та ковдра — справжнє царство пилових кліщів. Щоб зменшити ризик прояву алергії, по-перше, щодня перетрушуйте постільну білизну і провітрюйте ліжко перед тим, як його заправити. По-друге, частіше міняйте постільну білизну, регулярно здавайте у хімчистку ковдру і плед, а також час від часу здійснюйте глибоке очищення матраца.

Фіранка і килимок для душу

У ванній кімнаті повітря завжди більш тепле і вологе, ніж у усій квартирі — і тому у цьому місці найчастіше з'являється пліснява. Навіть якщо її зовсім трохи і вона є непомітною для очей, вона все одно може стати причиною сильної алергії. З цієї причини варто замінювати фіранки для душу, килимок та інші дрібні предмети, що знаходяться у частому контакті з водою. А більш великі — стіни, стелю, карнизи — регулярно очищати за допомогою спеціальних протигрибкових засобів.