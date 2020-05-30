До України прилетіли батьки 11 немовлят, що «застрягли» в готелі «Венеція» (відео)

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Батьки 11 малюків, які зараз перебувають у готелі Венеція, нарешті змогли прилетіти за ними до України. Чартер з двома десятками аргентинців о другій годині ночі 30 травня приземлився в аеропорту Бориспіль. Про це NNS повідомляє з посиланням на пост журналістки Ірини Стороженко у Фейсбуці.

Вони плачуть, плескають в долоні і кричать українською «Дякуємо»! всім, хто наближав цю дуже важливу у їхньому житті зустріч,

- написала Ірина Стороженко.

За її інформацією, тепер перед першою зустріччю з дітьми батьків розділяють лише кілька тижнів обсервації.

Через десятиріччя безпліддя, сотні тисяч доларів на лікування, 13 000 кілометрів від Буенос-Айресу до Києва, пандемію та закриті кордони ці пари нарешті вийшли на фінішну пряму. Тепер між першим побаченням з їхньою жаданою крихіткою їх розділяють лише кілька тижнів обсервації. У спустошеному Борисполі їх особисто зустрів посол Аргентини, щоби засвідчити підтримку і сприяння в подальшому оформленні громадянства немовлят. Історії цих людей і іхній неймовірно важкий і довгий шлях до омріяного батьківства розривають мені серце, -

- поділилася емоціями журналіст і пообіцяла тримати громадськість в курсі ситуації.

Як повідомлялося раніше, в Україні спалахнув скандал після того, як стало відомо, що у столичному готелі «Венеція» знаходяться 46 немовлят. Їх народили українські жінки-сурогатні матері для іноземців. Однак, оскільки кордони закриті через коронавірусну пандемію, немовлят не можуть забрати з України.

Історію однієї з аргентинських пар, чия дитина знаходиться у «Венеції» NNS розповідала ТУТ.