Без обсервації: Кабмін пом'якшив карантин для учасників ЗНО з-за кордону

- 30 трав. 2020
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Кабінет міністрів прийняв рішення про пом'якшення карантину щодо спортивних змагань і проведення ЗНО, повідомляє Українська правда, інформує NNS.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу в суботу, також про це йдеться на сайті уряду.
"Вчора на позачерговому засіданні уряду була підтримана ініціатива МОЗ і було прийнято певне пом'якшення карантину, яке стосувалося проведення спортивних змагань і проведення ЗНО.
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Відтепер особи старше 60 років, які є представниками спортклубів та тренерсько-викладацького персоналу, можуть брати участь в організації та проведенні спортивних змагань. Це було звернення до нас спортивної спільноти.
Також, що стосується ЗНО. Особи, які саме для складання ЗНО приїжджають в Україну з-за кордону чи перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованих територій, тепер не повинні перебувати на обсервації чи самоізоляції", — сказав Степанов.
Як зазначається на сайті Кабміну, на позачерговому засіданні 29 травня уряд вніс зміни до постанови №392 від 20 травня, яка встановлює адаптивний карантин в Україні.
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