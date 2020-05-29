«Укртелеком» заявив про масштабний збій в роботі

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Укртелеком повідомив про технічний збій обладнання у мережі 29 травня 2020 року. Абоненти по всій Україні зіткнулися з проблемами в роботі інтернету від українського провайдера. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу компанії.

Згідно отриманої NNS інформації, співробітникам «Укртелекому» довелося працювати вночі, щоб найшвидше усунути проблему. Також вони працювали зранку 29 травня.

«У зв’язку з технічним збоєм обладнання на мережі інтернет доступу у деяких абонентів по всіх регіонах України фіксуються проблеми з авторизацією. Фахівці компанії займалися усуненням наслідків збою вночі і вже відновили сервіс для частини абонентів. На жаль, проблема має індивідуальний характер для кожної області, що ускладнює її оперативне рішення. Ми робимо усе можливе для якомога швидшого відновлення роботи послуги для абонентів в усіх регіонах. Варто зауважити, що ситуація не вплинула на послуги голосового зв’язку – абоненти можуть користуватися телефоном. Перепрошуємо за тимчасові незручності»,

- звернулася до своїх клієнтів компанія.

Пізніше інформацію у прес-службі оновили і повідомили, що станом на 12:30 відновлювальні роботи з надання послуг інтернету завершено. У найкоротші терміни інтернет-доступ повністю відновиться для всіх категорій абонентів.

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