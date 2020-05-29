Випускникам розповіли, як буде проходити ЗНО в цьому році

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Цього року під час зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) всі мають перебувати у масках, осіб з температурою вище 37,2 не допустять до складання тестувань. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву в ефірі програми “Сніданок з 1+1” зробила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, передає УНН.

“Раніше абітурієнти мали приблизно 30-35 хвилин для того, щоб пройти усі процедури. Цього року ми збільшили цей час, і він триватиме годину. Також запроваджено новацію - кожному учаснику ЗНО у перепустці буде зазначений маленький часовий проміжок, коли варто заходити до пункту тестування. Всіх учасників поділять на невеличкі групи і вони заходитимуть у свій час”,

- зазначила Вакуленко.

За її словами, під час проведення ЗНО всі будуть у масках, але їх можна буде зняти і замінити. Абітурієнтам дозволено мати при собі санітайзери та сухі серветки. Окрім того вона зазначала, що до проходження тестування допускатимуться особи з максимальною температурою 37,2 градуси.

“Якщо в учасника ЗНО звичайна температура тіла вища норми, то йому слід взяти довідку у сімейного лікаря чи терапевта про те, що вона не пов'язана з коронавірусом, а індивідуальним станом”,

- додала чиновниця.