В Україні проблеми зі зв'язком Vodafone. Що сталося?

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В Україні вранці 29 травня виникли проблеми зі зв’язком Vodafone. У багатьох користувачів він зник, немає можливості здійснювати дзвінки та користуватись іншими сервісами.

Як стало відомо NNS , проблеми з мобільним зв'язком почалися близько 10:15 за київським часом. Користувачі по всій країні скаржаться на відсутність мобільного зв'язку. Зокрема, він відсутній у багатьох абонентів у Дніпропетровській, Полтавській, Київській, Харківській областях. Особливо масовий збій спостерігається в Дніпрі, де великій кількості абонентів доступні лише екстрені дзвінки.

На сайті компанії Vodafone є попередження про планових роботах, з-за яких можуть бути проблеми зі зв'язком. Згідно цієї інформації, планові роботи будуть проводитися з 25 по 31 травня, однак у переліку областей, де проводяться роботи, присутні тільки Волинська, Чернівецька, Харківська та Закарпатська області, а от Києва та Дніпра там немає.

Причина такого збою невідома, як і те, скільки він буде тривати. У прес-службі компанії Vodafone повідомляють, що зараз спостерігаються проблеми в роботі мережі, однак скільки вони триватимуть — невідомо.

«Фахівці вже проінформовані і працюють над усуненням проблеми», — запевняють у прес-службі.

Підтвердив дану інформацію і представник компанії на Дніпропетровщині Олександр Молдован. Він повідомив, що проблема масштабна – незручності у користувачів виникли по всій країні. Наразі спеціалісти вже працюють над вирішенням проблеми. Строки завершення робіт поки що невідомі.