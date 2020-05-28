Займися сексом і схудни: скільки калорій спалюють поцілунки та інтим

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Секс - це не тільки приємне заняття, але і можливість скинути небагато калорій. А скільки? Науковці все підрахували! Про це з посиланням на Cosmopolitan передає УНІАН, інформує NNS.

Скільки калорій спалюють поцілунки

Дослідження, опубліковане в American Journal of Medicine, показало, що за хвилину активних поцілунків можна спалити від 5 до 26 калорій. Все залежить від інтенсивності рухів: на легкі поцілунки енергія майже не витрачається, а от якщо згадати, що в обличчі 34 м'язи (а в іншому тілі - ще 112), і використовувати їх з максимальною віддачею, то і результат буде не тільки приємним, але і корисним.

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А що щодо прелюдії?

В ній теж багато що залежить від рухів і інтенсивності. Наприклад, при ручних пестощах можна витратити до 100 калорій в годину (хоч і складно розтягувати задоволення так довго!). На оральні ласки можна витратити вдвічі більше, особливо якщо прийняти позу, в якій будуть задіяні додаткові м'язи, наприклад встати на карачки. Люди з хорошою фізичною підготовкою можуть навіть стати в планку! Але це, звичайно, заняття з розряду фантастики.

Скільки калорій йде на секс

Підходимо до головного питання. Дослідження 2013 року показало, що за 25-хвилинну сесію жінка в середньому витрачає 69 калорій. Оргазм призводить до прискореного серцебиття і підвищеного споживання кисню, так що для організму ці відчуття схожі на спортивне тренування.

Але 25 хвилин не кожна пара витримає! Інше дослідження показало, що середня секс-сесія триває всього 6 хвилин, і за цей час витрачається 21 калорія у чоловіків і 14 - у жінок.

Щоб збільшити ці цифри, можна прийняти позу, в якій задіяно більше м'язів:

Місіонерська. Будь зверху - і тоді витратиш більше калорій. Якщо ти волієш бути знизу, тоді рушай ногами в такт рухам партнера.

Догі-стайл. Цю позу можна вважати інтервальним тренуванням, особливо якщо ти активно рухаєшся.

«Наїзниця». У цій позі ти можеш спалити найбільше калорій! Можна сидіти обличчям або спиною до партнера.