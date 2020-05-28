Банк нав'язує кредитку разом із зарплатною карткою. Чи можна відмовитися?

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Чи законними є дії банку, коли він нав’язує додаткові послуги? Наприклад, під час видачі зарплатної чи пенсійної картки автоматично випускає ще й кредитку. З цього приводу у Нацбанку дали роз'яснення, інформує NNS.

«Пропонувати свої послуги, нехай навіть наполегливо, – це не порушення прав споживачів. Проте банкам непотрібно видавати бажане за дійсне. Якщо банк стверджує, що не може видати зарплатну чи пенсійну картку без кредитної, – він уводить вас в оману та нав’язує послугу. Українське законодавство забороняє такі дії (стаття 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність»). Клієнт має повне право відмовитися від нав’язаної кредитної картки», — пояснили в Нацбанку.

Найчастіші випадки нав’язування послуг – у відносинах за кредитами.

Найбільш чутливий момент – клієнти часто навіть не розуміють, що банк нав’язує послуги. Тому й не захищають свої права.

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Показові приклади нав’язування послуг:

банк видає кредитну картку разом із зарплатною (як ми описували вище);

банк включає обов’язкову страховку певної страхової компанії до пакета послуг під час отримання кредиту, навіть, якщо клієнт бажає застрахуватися в іншій компанії;

банк продає страховку від нещасних випадків під час обміну валюти;

банк самовільно підключив послугу sms-інформування та стягує за це комісію.

У чому ризик для клієнта?

Регулятор пояснює на прикладах зі звернень громадян до Національного банку.

Приклад 1: клієнт банку отримав кредитну картку разом із зарплатною. Після цього він не користується кредитною карткою. Але банк стягує платіж за обслуговування кредитної картки в розмірі 20 грн (умовно) за рахунок кредитного ліміту. Таким чином у клієнта з’являється борг, про який він навіть не підозрює. В кращому випадку банк повідомить про виникнення заборгованості, коли клієнт не внесе на кредитку обов’язковий мінімальний платіж в наступному місяці, в гіршому – клієнт дізнається про борг, коли він досягне значної суми.

Приклад 2: клієнт банку отримав кредитну картку разом із зарплатною. Після цього баланс на рахунку відображається з урахуванням кредитного ліміту. Тобто клієнт користується карткою, не розуміючи, де його власні кошти, а де кредитні, за які потрібно сплачувати відсотки.

Як вирішити зазначені ситуації?

Спочатку потрібно написати скаргу на ім’я керівництва банку. Якщо банк відмовляється йти назустріч і нехтує скаргою, слід звертатися до НБУ.

Профільний підрозділ – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг – опрацьовує усі скарги. Якщо є ознаки порушень, фахівці звертаються безпосередньо до банку, аби виправити ситуацію.