В Украине вернут техосмотр, но без участия МВД

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Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей. Об этом в среду вечером, 27 мая, сообщил министр Владислав Криклий по итогам встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом.

Криклий напомнил, что возвращение ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей – одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

Но соответствующие законопроекты, которые вносились в парламент ранее, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные. Криклий пообещал учесть эти замечания.