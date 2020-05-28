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В Украине вернут техосмотр, но без участия МВД

28 трав. 2020
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Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей. Об этом в среду вечером, 27 мая, сообщил министр Владислав Криклий по итогам встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом.

Криклий напомнил, что возвращение ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей – одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

Но соответствующие законопроекты, которые вносились в парламент ранее, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные. Криклий пообещал учесть эти замечания.

"Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре - но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские. В частности, никаких монополий в нем не будет", - сказал министр.

Автор: Администратор

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