В Минздраве назвали дату окончания эпидемия коронавируса в Украине

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Коронавирус охватил уже 22 382 украинцев и забрал жизни 669 человек. В Минздраве уже спрогнозировали дату, когда в стране не зафиксируют ни одного нового случая заболевания коронавирусом. Этот день, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, может наступить 22 июня.

Такой прогноз очень обнадеживает. Это значит, что нулевая статистика заболеваемости коронавирусом в Украине может наблюдаться уже менее, чем через месяц, а значит завершение карантина уже не за горами. По словам Ляшко, география циркулирования COVID-19 повторяет грипп. Однако, еще не известно, повлияет ли на распространение вируса наступление лета и повышение температуры воздуха, передает NNS со ссылкой на today.ua.

"Достаточно многое будет зависеть, есть ли сезонность у этого вируса, или нет", — отметил Ляшко.

Украина ориентируется на европейскую статистику, а в странах Европы, как известно, уровень заболеваемости снижается. Страны постепенно выходят из карантина и возвращаются к обыденной жизни. Однако, в некоторых регионах после ослабления карантинных мер начался новый всплеск заболевания. Поэтому в Украине и не спешат снимать карантин, чтобы не допустить повторную вспышку.