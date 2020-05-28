Зупинилось серце командира: Україна втратила захисника (фото)

- 28 трав. 2020
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В зоні проведення Операції об’єднаних сил помер підполковник Юрій Межаков, командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку бригади у Фейсбуці.
Як стало відомо NNS, Юрій Межаков помер сьогодні, 29 травня. В коментарях люди масово висловлюють жаль з приводу передчасної смерті захисника. Знайомі пишуть, що Юрій Межаков завжди все брав близько до серця, от воно і не витримало.
«Із сумом повідомляємо, що сьогодні 28 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил перестало битися серце командира 1 окремої танкової Сіверської бригади підполковника Юрія МЕЖАКОВА… Зупинилося серце патріота, воїна, захисника Батьківщини… Він віддав своє життя за те, у що вірив, чим жив, - за мир і свободу України, за гідність і волю українського народу…
Весь особовий склад бригади у скорботі низько схиляє голову та висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України. Перебуваємо в скорботі разом із вами. Спочивай із миром…
Вічна пам'ять Герою…»,
- мовиться в повідомленні бригади, яка втратила свого командира.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
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