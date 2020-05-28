Двоє у купе і щогодинне прибирання. Нові реалії Укрзалізниці

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В купе поїздів, які курсуватимуть у регіони, де ще не послаблено карантин, зможуть їхати не більше двох пасажирів.

Про це заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії, передає NNS.

"Наразі у пасажирських вагонах, які прямують до регіонів, де ще не послаблено карантин, реалізовуватиметься 50% місць, тобто в одному купе буде знаходитись не більше двох осіб", — сказав Юрик.

За його словами, поїзди проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед рейсом та після нього. Також посилять обробку постільної білизни під час прання. Провідники будуть щогодини під час рейсу проводити прибирання: мити санвузли, підлогу в салоні вагона, протирати поручні, дверні ручки, кнопки тощо. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким зможуть користуватися пасажири.

У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, проходять додаткові інструктажі та медогляд.

Також збільшено періодичність прибирання та дезінфекції приміщень на залізничних вокзалах, де перебувають пасажири. Біля залізничних кас нанесено розмітку для дотримання соціальної дистанції. Диктори вокзалів по гучномовному зв’язку нагадуватимуть правила перебування в приміщеннях вокзалів.

"До відновлення перевізного процесу в новому форматі мають підготуватися не лише залізничники, а й пасажири. Зокрема, для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона", — пояснив очільник Укрзалізниці.

З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах. Тимчасово у поїздах не пропонуватимуться напої та кондитерські вироби. А окріп за потреби надаватиметься пасажирам у власний посуд.

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" з 26 травня розпочала продаж квитків на пасажирські поїзди, які почнуть курсувати з 1 червня. За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, з 1 червня Укрзалізниця готова запустити 42 пасажирські поїзди.

В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.