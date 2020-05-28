З 1 червня Укрзалізниця відкриє продаж квитків на 42 поїзди

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З 1 червня 2020 року Укрзалізниця планує запустити 42 поїзди, з яких 10 – Інтерсіті+ та 32 – далекого сполучення. На ці поїзди вже найближчими днями буде відкрито продаж квитків. Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, з посиланням на сайт УЗ, інформує NNS.

«Ми очікуємо запуску з 1 червня 42 поїздів, з яких 10 – Інтерсіті+ і 32 – далекого сполучення. Це приблизно третина нашого повного обсягу перевезень у далекому сполученні. В першу чергу, ми зараз готуємо рухомий склад Інтерсіті, СВ та купе. Будемо моніторити ситуацію щодо поширення вірусу та дамо додаткову інструкцію щодо роботи плацкартних вагонів», - зазначив Іван Юрик.

Раніше ми писали: Укрзалізниця продаватиме квитки за 90 днів до відправлення

Він також додав, що залізничники вже скучили за пасажирами, з нетерпінням чекають 1 червня та докладають усіх зусиль, щоб підготувати поїзди, створити комфортні умови пасажирам, попередити про санітарні умови.

«Наші провідники проінструктовані, що їм потрібно робити. Крім того, як соціально відповідальна компанія за період карантину ми не звільнили жодного провідника та платили заробітну плату в період простою», - зауважив Іван Юрик.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця 26 травня розпочала поступове відновлення руху пасажирських поїздів. 27 травня відновили роботу залізничні каси на вокзалах.

Детальніше про поїзди, на які вже можна придбати квитки читайте тут:

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 14 поїздів: список

Укрзалізниця запускає ще 12 поїздів з 1 червня: список

З моменту старту продажу проїзних документів вже реалізовано понад 20 тисяч квитків.