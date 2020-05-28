Поліцейська відрізала волосся заради онкохворих діточок (фото)

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- 28 трав. 2020
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На Буковині поліцейська відрізала своє волосся для перук онкохворим діткам.
Так вона започаткувала благодійну ініціативу «Підтримай тих, хто потребує» і власним прикладом показала, що допомагати – просто, передає NNS із посиланням на повідомлення МВС України у Фейсбуці.
Мар'яна Жизномірська віддала свої коси для двох принцес, які борються з онкологією - 5-річних Софійки та Валерії.
Мар’яна розповіла, що на такий крок її надихнула 10-річна дівчинка з Харкова, яка віддала своє волосся для діток, хворих на алопецію.
Робити добро не складно, треба просто бути небайдужим.
Дякуємо, Мар'яно. Ви робите цей світ добрішим ❤️
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