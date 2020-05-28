В Україні зменшать кількість в’язниць

- 28 трав. 2020
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Міністерство юстиції вирішило скоротити кількість в’язниць в Україні. Про це з посиланням на Mind повідомляють Факти, передає NNS.
Повідомляється, що найближчим часом відомство оголосить перелік з дев’яти в’язниць, де почнеться зупинка роботи.
Очільник профільного мністерства Денис Малюська запевнив, що в Україні жодна в’язниця не заповнена на 100%, на відміну від слідчих ізоляторів.
«Не в’язниці переповнені, а СІЗО: Київ, Одеса, Херсон, де наповнення часто більше ніж 100%. Майже жодна в’язниця не заповнена на 100%, тому є сенс їх закрити.
Перший етап запустимо на цьому тижні і оголосимо список з дев’яти в’язниць, де стартує процес заморожування (звільнення персоналу, вивезення засуджених в інші місця утримання)», – повідомив Малюська.
Він додав, що держава не може собі дозволити утримання в’язниці, яка завантажена на 30-40%.
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Також упродовж року в законодавство внесуть зміни, які дозволять відомству переходити на установи виконання покарань з комбінованим режимом безпеки.
«Це потрібно для економії коштів. В системі вкрай низька зарплата у працівників (8000 грн/міс.) І надвисокі витрати на утримання установ.
Так ми зменшимо витрати, а коштом звільнень піднімемо оплату іншим працівникам», – зазначив міністр.
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