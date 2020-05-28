КОРОНАВІРУС: УКРАЇНА - Підтверджені випадки: 22 382 (+477) | Вилікувались: 8 439 (+444) | Померли: 669 (+11)

В Україні зменшать кількість в’язниць

28 трав. 2020
Перегляди: 330

Завантажте мобільний додаток сайту

Міністерство юстиції вирішило скоротити кількість в’язниць в Україні. Про це з посиланням на Mind повідомляють Факти, передає NNS.

Повідомляється, що найближчим часом відомство оголосить перелік з дев’яти в’язниць, де почнеться зупинка роботи.

Очільник профільного мністерства Денис Малюська запевнив, що в Україні жодна в’язниця не заповнена на 100%, на відміну від слідчих ізоляторів.

«Не в’язниці переповнені, а СІЗО: Київ, Одеса, Херсон, де наповнення часто більше ніж 100%. Майже жодна в’язниця не заповнена на 100%, тому є сенс їх закрити.

Перший етап запустимо на цьому тижні і оголосимо список з дев’яти в’язниць, де стартує процес заморожування (звільнення персоналу, вивезення засуджених в інші місця утримання)», – повідомив Малюська.

Він додав, що держава не може собі дозволити утримання в’язниці, яка завантажена на 30-40%.

Раніше ми писали: Зґвалтування у Кагарлику: адвокат потерпілої розповів подробиці жахливої події

Також упродовж року в законодавство внесуть зміни, які дозволять відомству переходити на установи виконання покарань з комбінованим режимом безпеки.

«Це потрібно для економії коштів. В системі вкрай низька зарплата у працівників (8000 грн/міс.) І надвисокі витрати на утримання установ.

Так ми зменшимо витрати, а коштом звільнень піднімемо оплату іншим працівникам», – зазначив міністр.

Автор: Маруся Оффон

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!