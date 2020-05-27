«Весняні посадки»: голова Антикорупційного суду прокоментувала обіцянку політиків

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Вищий антикорупційний суд керується законом і не може міняти першочерговість розгляду справ через суспільний інтерес до них чи передвиборчі обіцянки політиків. Про це заявила голова Антикорупційного суду Олена Танасевич, повідомляє NNS з посиланням на Укрінформ.

Танасевич розповіла, що зараз у ВАКС слухаються 174 кримінальні справи, які перебувають на стадії дослідження доказів. Ця стадія передує судовим дебатам та останньому слову обвинуваченого перед ухваленням вироку. При цьому процес дослідження доказів може тривати достатньо довго.

Відповідаючи на запитання, чи можна зробити пріоритетним розгляд певних кримінальних справ, Танасевич відповіла, що це регулюється Кримінально-процесуальним кодексом. За ним, першочерговому та невідкладному розгляду в суді підлягають кримінальні провадження щодо осіб, які тримаються під вартою, та щодо неповнолітніх.

Будь-яких інших підстав для пріоритизації у вигляді, наприклад, політичної обіцянки кандидатів під час виборчого процесу, суспільного запиту на обвинувальні вироки певної категорії населення, спливу строку давності для притягнення до кримінальної відповідальності, наполегливої позиції громадських організацій, тощо законодавець не передбачив

— сказала Олена Танасевич, голова Антикорупційного суду

Нагадаємо, у своїй передвиборчій кампанії президент Зеленський обіцяв: «Прийде весна – саджати будемо».

Влітку 2019 представник «Слуги народу» Дмитро Разумков натякнув на «посадки» чиновників будь-якого рівня. І пообіцяв, що ключовою зміною в системі влади України стане реальна відповідальність за корупційні злочини та завершення епохи покривання «своїх» і цькування «чужих» політичною верхівкою.

А на початку березня-2020 голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що цієї весни потрібно провести обіцяні «посадки». Але для цього Раді потрібно щільно попрацювати з правоохоронцями, генпрокурором і НАБУ.