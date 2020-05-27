Укрзалізниця продаватиме квитки за 90 днів до відправлення

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З 1 червня проїзні документи на поїзди Укрзалізниці можна буде придбати за 90 діб до дати відправлення поїзда. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу УЗ.

«Збільшення терміну продажу проїзних документів з 45/60 діб до 90 діб надасть можливість пасажирам планувати свої поїздки значно ефективніше, а АТ «Укрзалізниця» гнучкіше реагувати на попит і заздалегідь призначати поїзди на найбільш популярні дати та напрямки», — йдеться в повідомленні.

Також в УЗ нагадали, що з 08:00 27 травня відновлено роботу залізничних квиткових кас на всіх вокзалах країни.

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